60-årig mand gemte heroin i sin støvsuger

I alt blev der fundet 118 gram heroin, og de mange gram var ikke gemt hvor som helst. De var nemlig at finde i den 60-årige mands støvsuger.

Line Baungaard Hansen forklarer, at man som hovedregel overgår fra loven om euforiserende stoffer til straffeloven, når man er i besiddelse af over 25 gram heroin. 0,2 gram er regnet som eget forbrug.

Kalder det en vennetjeneste

Den 60-årige mand har ikke erkendt sig skyldig, men erkender, at der lå heroin i hans støvsuger. Han påstår dog, at det kun drejede sig om 20-30 gram heroin og ikke 118 gram.

- Manden kaldte det selv for en vennetjeneste og forklarede, at han opbevarede det for en, han kendte. Han mente derfor ikke at han kunne dømmes for de resterende gram, men det mente jeg så godt, at han kunne, siger Line Baungaard Hansen.

Den anklagerfuldmægtige fortæller, at retten lagde særligt vægt på, at der udover de mange gram heroin også blev fundet en vægt og såkaldte ”pølsemandsposer”, der er små plastikposer med zip-lås. Det tyder derfor på, at heroinen skulle bruges til videresalg