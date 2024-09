60 forskellige afgifter på ét år: Her er de ti hyppigste parkeringsfejl, du bliver straffet for

De fleste kender nok til ærgrelsen over at se den gule lap under vinduesviskeren i forruden på bilen.

Hvad har jeg overset? Hvorfor har jeg fået den afgift? Hvor er p-vagten?

TV 2 Fyn har via aktindsigt hos Odense Kommune fået oplyst de hyppigste forseelser i Danmarks tredjestørste by. Aktindsigten viser, at der er delt parkeringsafgifter ud for i alt 60 forskellige typer af forseelser, som alle er en del af færdselsloven og rammen for, hvordan man skal parkere.

Sidste år blev der delt i alt 13.924 p-afgifter ud i Odense, svarende til 38 i gennemsnit om dagen, hvor prisen har været mellem 510 og 1.020 kroner. Med både indtægter for betaling for parkering og p-afgifter tjente Odense Kommune i 2023 over 36 millioner kroner på parkering.

På en klar førsteplads over forseelsen, der kaster flest afgifter af sig, er når p-skiven ikke er indstillet rigtigt. Her fik 5.268 i 2023 en p-afgift i forruden.



Dernæst kommer parkeringer foretaget for tæt på et vejkryds med 2.142 afgifter, mens manglende betaling for parkering tager en tredjeplads med 951 p-afgifte udstedt.