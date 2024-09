7-eleven biks få sur smiley og bøde for håndtering af mad

7-eleven butikken på Vestergade i det centrale Odense har fået en sur smiley som følge af deres håndtering af fødevarer. Det fremgår af den seneste kontrolrapport, der er givet til butikken.



Den sure smiley skyldes den temperatur, som de opbevarede omtrent 3,5 kilo grillpølser ved. I den nederste køleskuffe blev en pose pølser målt til at have en temperatur på 16,6 grader, og det er mere end tilladt.

Ifølge butikkens forklaring var årsagen, at pølserne ved en fejl var optøet, inden de blev lagt i køleskuffen. Normalvis optøs pølserne i et køleskab. Alle de omtalte pølser blev herefter kasseret, og 7-eleven butikken fik udover en sur smiley også en bøde på 5.000 kroner.