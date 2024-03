7.000 kroner for en pastaret - unge er bange for at lave mad i eget køkken

TV 2 Fyn har rejst kritikken for Go'Bolig. De ønsker ikke at stille op til et interview, men skriver i et skriftligt svar:



- Vi kan bekræfte, at der har været tilfælde, hvor vi har opkrævet lejerne for en ”blind udrykning”. Det er dog vigtigt at nævne, at vi ikke automatisk pålægger lejerne et gebyr, hvis alarmen går i gang. Vi opkræver kun lejerne i de tilfælde, hvor vi på grundlag af brandvæsenets tilbagemelding kan fastslå, at lejers adfærd har været uagtsom og direkte årsag til udløsning af alarmen, og hvor en udrykning med rimelighed kunne være undgået.

- Hos Go’Bolig ønsker vi også at minimere risikoen for blind udrykning. Derfor er vi i gang med at undersøge, om der findes andre løsninger, der både lever op til de gældende regler, og som kan begrænse antallet af udrykninger.



Anna Amalie Andersen håber på, at der snart kommer en løsning på problemet med de blinde alarmer.

- Jeg håber, at de gør noget ved de brandalarmer, så man kan lave mad og leve et helt normalt liv uden at skulle være bange for at skulle betale så meget for det.