73-årig debutant med stor selvtillid: - Jeg har fortalt rigtig mange, at de skal stemme på mig

Vi fanger ham, lige da han træder ned fra lille scene ved valgfolkefesten i Odense. Her har han været med i konceptet 7-9-13.

Et koncept, hvor de mere ukendte kandidater til kommunalvalget får muligheden for at blive set og hørt.

Om det så bliver politik eller noget helt andet, de skal snakke om - ja det handler om kandidatens held. For på scenen skal de trække en seddel, og den afgør, hvad de skal snakke om.

- Jeg synes, det var vældig skægt. Jeg havde ikke forventet, det ville være så sjovt, fortæller Torben Bundgaard.

Det gælder også selvom første seddel var gul - en politisk nitte for Torben Bundgaard. Han skulle i stedet bruge to minutter på at snakke om, hvor mange trin der er i Eiffeltårnet.

1.500 lyder svaret efter to minutter.

Til både publikums og Torben Bundgaards egen overraskelse kom han meget tæt på. 1.665 er det rigtige svar.

- Jeg var forbløffet over, at jeg kom så tæt på, siger Kristendemokraten.