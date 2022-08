80-årig anholdt efter alvorlig "hændelse"

En 80-årig mand er blevet anholdt og kørt til politistationen, mens en 75-årig kvinde er blevet kørt på hospitalet i forbindelse med "en hændelse" i Odense torsdag morgen.

Det bekræfter Fyns Politi, der dog ikke kan komme med mange oplysninger om sagen.

Det er således uvist, hvad der skal være sket med den 75-årige kvinde, som er kommet alvorligt til skade. Ifølge den seneste melding er hun i stabil tilstand og indlagt på Odense Universitetshospital (OUH).

Derudover står det ikke klart, om den 80-årige vil blive sigtet for noget eller krævet varetægtsfængslet.

Politiet rykkede ud til adressen på Thurøgade omkring klokken 07.00 torsdag morgen, efter at der blev slået alarm. Det er dog ikke oplyst, hvem der ringede til politiet, eller hvad der blev fortalt.

Torsdag formiddag klokken 11.00 er betjente fortsat på stedet for at undersøge, hvad der er sket.

Billeder fra stedet viser, at politiet arbejder i og ved en rød murstensbygning på villavejen.

Da der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt den 80-årige bliver sigtet for noget og i den forbindelse kræves varetægtsfængslet, er der torsdag formiddag endnu ikke planlagt et grundlovsforhør i sagen.

Når man bliver anholdt i Danmark, skal man enten løslades eller stilles for en dommer inden for 24 timer.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.