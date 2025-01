800 reder med giftige larver - her er de fundet

Fire unge mænd forsøgte en decembernat i 2023 at detonere en så stor bombe, at den kunne have slået flere mennesker ihjel. Deres plan mislykkede dog, og sprængladningen gik aldrig af.

Nu risikerer de fængsel på livstid i en stor og alvorlig sag, der skal for retten i næste måned.

Tirsdag kom det imidlertid frem, at Fyns Politi har anholdt endnu fire personer i sagen. De fremstilles i grundlovsforhør 9.30 onsdag.

Men de fire tiltalte, som skal for retten i februar, udsatte potentielt mange mennesker for fare. Hvis bomben var eksploderet ude på gaden, ville den have været livsfarlig for folk ud for den.

Det vurderer Peter Hald, der er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet.

- Når man laver sprængninger i fredstid, er den militære sikkerhedsafstand for en 5 kilo sprængladning på murværk en radius på 600 meter. Hvis man er tættere på end 100 meter, er der betydelig risiko for at komme til skade, siger Peter Hald.

TV 2 Fyn har fået aktindsigt i anklageskriftet mod de fire unge mænd, og her bliver man klogere på, hvad det var for en 4,434 kilo tung bombe, de tiltalte ville sprænge i luften.