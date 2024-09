8.000 bilister skal finde nye veje: Knudepunkt lukkes for gennemkørende trafik

Indkørsel forbudt for biler.

Det hvide skilt med en rød streg over en bil burde være velkendt for alle med kørekort - hvis ikke, er det på tide at lære det, for det bliver meget snart virkeligheden på den trafikale Skibhusvej i Odense.

I foråret 2025 bliver vejen forvandlet til cykelgade.

På størstedelen af strækningen fra Annasholmsgade i syd til Victoriagade i nord skal biler, busser og cykler deles om pladsen, men cirka midt på den 620 meter lange strækning mødes bilister af indkørsel forbudt-skiltet.

Her kan cyklister og busser fortsætte, mens bilister må vende rundt.

Et uudnyttet potentiale

Hver dag kører 8.000 biler gennem den sydlige del af Skibhusvej. Det vurderes, at over halvdelen er gennemkørende trafik, der ikke har noget ærinde i kvarteret. Den skal fremover ledes rundt om Skibhuskvarteret via Kochsgade og Havnegade.