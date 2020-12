82 arkitekttegnede boliger: Nyt byggeri skyder op på havnen

Havnen i Odense har de seneste år udviklet sig til at rumme eksklusive boliger og masser af liv. Og nu kommer der endnu flere lejeboliger til området.

Under navnet Odins Brygge opfører bygherren Innovater nemlig i alt 82 lejelejligheder, 7 erhvervsmål og et parkeringshus med over 300 pladser. Og hele herligheden forventes at stå færdig i efteråret 2021.

- Odins Brygge er placeret på en enestående beliggenhed, så det har været vigtigt for os at skabe lejligheder, hvor beboerne hver eneste dag får glæde af at bo en spytklat fra vandet, siger den administrerende dirketør hos Innovater, Morten Lykke, i en pressemeddelelse.

Derfor kommer lejeboligerne alle til at blive udstyret med store vinduespartier, og de fleste boliger får også egen altan, oplyser Morten Lykke.

Illustrationen af det nye Odins Brygge er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter. Foto: Årstiderne Arkitekter

Erhvervslejemål allerede lejet ud

Det nye Odins Brygge kommer til at rumme lejligheder med 1-3 værelser, og derudover får penthouse-boligerne adgang til en tagterrasse.

- I det nye byggeri bliver der plads til alle fra den studerende, som har brug for en et-værelseslejlighed, til den lille familie, som drømmer om en stor tre-værelseslejlighed, siger Morten Lykke.

Allerede nu har Innovator indgået aftaler med Rema 1000, Aldi, Fru Lund Bageri og et apotek, som kommer til at optage fire af de syv erhvervsmål.

- Derudover flytter tre endnu unavngivne restauranter/caféer ind i de sidste erhvervslejemål, og det kommer til at styrke den vibrerende stemning på havnen, siger Mogens Lykke.

- Der bliver rift om lejlighederne

Udlejningen af de 82 lejeboliger kommer til at falde i hænderne på EDC Poul Erik Bech med partner Morten Nancke i spidsen.

Og Morten Nancke er overbevist om, at det bliver en let sag at få lejet de mange boliger ud.

- Der er gang i boligmarkedet i Odense, og havnen er en eftertragtet perle i byen med konstant vækst, så vi er sikre på, at der vil være rift om de 82 nye, flotte lejligheder i Odins Brygge, siger Morten Nancke i en pressemeddelelse.

Morten Nancke, der er partner i EDC Poul Erik Bech, regner med, at det bliver en let sag at få lejet de 82 boliger ud, når byggeriet til efteråret står klar. Foto: Årstiderne Arkitekter