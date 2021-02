84-årig fik stjålet sjældne medaljer: - Det er mit hjerteblod, siger pensioneret kaptajn

Mens hovedparten af danskerne søndag aften havde armene over hovedet i jubel efter dansk VM-guld i herrehåndbold, var stemningen anderledes trykket i hjemmet i Odense hos den pensionerede kaptajn fra Fynske Livregiment O.V. Pedersen.

For kort efter finalen, hvor flere end 2,6 millioner danskere sad klinet til fjernsynet og fulgte guldtriumfen, fandt den 84-årige tidligere officer ud af, at han havde haft ubudne gæster i hans hus på Kirsebærgrenen i det sydøstlige Odense. Tyvene havde stjålet et våbenskab, der blandt andet indeholdt en række medaljer fra hans tid i Forsvaret.

Pensioneret kaptajn O.V. Pedersen fik i søndags stjålet blandt andet en række værdifulde medaljer. Foto: Fyns Militærhistoriske Museum

- De medaljer er mit hjerteblod. Det er rigtig, rigtig trist, siger O.V. Pedersen.

Under indbruddet blev våbenskabet flået af væggen, hvor det var fastgjort, og taget med af tyvene. Der var ingen våben i skabet, som udover medaljerne også indeholdt en opsparing, flere værdifulde arvestykker og andre værdigenstande.

Men selv om tyvene under indbruddet også stjal en ret stor sum penge, er det tabet af medaljerne, der fylder mest hos den pensionerede officer.

- Det er jo medaljer, jeg har fået gennem et langt liv i Forsvaret. Den første fik jeg som 21-årig, og så er de kommet gennem årene. Den sidste fik jeg i 2015. Det er virkelig mit hjerteblod, og jeg har dem på hver gang, der er en anledning til det. 9. april, 5. maj, 5. september. Det gør virkelig ondt, siger O.V. Pedersen.

Kaptajn O.V. Pedersen Kaptajn O.V. Pedersen gjorde tjeneste som officer ved Fynske Livregiment i knap 40 år, inden han i 1996 gik på pension som kaptajn. Siden da har han helliget sig arbejdet med Fyns Militærhistoriske Samling (der nu hedder Fyns Militærhistoriske Museum), som han selv var initiativtager til i 1983, og hvor han fortsat er daglig leder.

Tyvene stjal blandt andet O.V. Pedersens ”Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuld indsats”, som kaptajnen modtog i 2015. Medaljen har en særlig betydning for ham, da han var den første pensionerede militærperson, der modtog medaljen.

Derudover stjal de en medalje, der blev tildelt udsendte soldater fra 1948-1982, hans 25-års hæderstegn for tjeneste i hæren, FN’s fredspris-medalje, FN’s medalje for tjeneste i Egypten og Palæstina, en FN-medalje for tjeneste i Sinai-ørkenen samt en erindringsmedalje for tjeneste i Tyskland. I alt syv medaljer blev stjålet.

Meldt til politiet

Under indbruddet, der formentlig er sket søndag morgen, befandt han sig hos sin kæreste i Tommerup. Men en nabo ringede ham op og spurgte, om han var klar over, at terrassedøren stod åben, og at der var lys tændt flere steder i huset.

Læs også Kaptajn om 9. april: - Vi må aldrig glemme, hvad der skete den grusomme morgen

- Så vi kørte med det samme. Da vi kom frem, fandt vi hurtigt ud af, at der havde været ubudne gæster. Det rodede med ting, der var smidt hulter til bulter, fortæller O.V. Pedersen.

Tidligere på dagen havde naboen set tre mænd bære et skab ud til en ventende bil, men troede at det var O.V. Pedersen selv, der var ved at flytte nogle ting fra huset, så han bed ikke videre mærke i det.

De medaljer er mit hjerteblod. Det er rigtig, rigtig trist O.V. Pedersen, pensioneret kaptajn fra hæren

Tyvene havde uden held forsøgt at finde nøglen til våbenskabet, så i stedet brækkede de skabet løs fra væggen og tog det hele med. Han meldte indbruddet til Fyns Politi, der sendte en patrulje ud for at undersøge huset.

Håber at få dem tilbage

O.V. Pedersen ønsker mere end noget andet, at han kan få medaljerne tilbage, og han er klar til at belønne den, der finder dem.

De syv stjålne medaljer Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuld indsats Medalje, der blev tildelt udsendte soldater fra 1948-1982 25-års hæderstegn for tjeneste i hæren FN’s fredspris-medalje FN’s medalje for tjeneste i Egypten og Palæstina FN-medalje for tjeneste i Sinai-ørkenen Erindringsmedalje for tjeneste i Tyskland. I alt syv medaljer blev stjålet.

- Det vil betyde alt, hvis jeg kan få dem tilbage igen. Det vil jeg godt give en dusør for, det er helt sikkert, fastslår han.

Han håber, at medaljerne enten bliver afleveret til politiet. Ellers kan man også aflevere dem i hans postkasse på Kirsebærgrenen.

Hvis du har oplysninger om indbruddet og medaljerne, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.

De syv stjålne medaljer fra indbruddet. Foto: Fyns Militærhistoriske Museum

Foto: Fyns Militærhistoriske Museum