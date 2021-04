85-årige Arne var ensom - så blev han frivillig i Røde Kors

Han nyder at have travlt og i den grad også at have noget at give sig til.

Derfor gik han også først på pension, da han var 82 år gammel.

- Da jeg fyldte 82, tænkte jeg, at nu måtte det være tid. Og det var også dejligt at gå på pension, men efter et år derhjemme, begyndte jeg at kede mig, siger Arne Mølborg, der samtidig fortæller, at han begyndte at føle sig alene i sin hverdag.

Nyt samarbejde fik Arne i gang

Men Arne Mølborgs dage i kedsomhed derhjemme varede ikke længe.

Under et besøg fra kommunen blev han nemlig spurgt, hvordan det gik, og der måtte han jo erkende, at han manglede noget at lave. Og derfra gik arbejdet i gang.