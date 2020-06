90-årig atlet: Jeg vil slå to verdensrekorder

90-årig Rosa Pedersen sidder sjældent stille. Siden hun var 13 år, har sport været en stor del af hendes hverdag, og det har alderen ikke sat en stopper for.

Tirsdag vil hun forsøge at slå flere verdensrekorder til et ministævne indenfor atletik.

- Der var så meget, der var blevet aflyst indenfor dansk atletik, men så fik vi at vide, at der gerne måtte laves ministævner. Så nu vil jeg forsøge at slå nogle verdensrekorder der. Det bliver spændende, siger veteranatleten Rosa Pedersen, der holder til hos Odense Atletik.

Der er tale om to rekorder i aldersklassen 90-94 år, der er sat af canadiske Olga Kotelko. De lyder på 1,77 meter og 0,82 meter i henholdsvis længde- og højdespring.

Stor søskendeflok gav konkurrencementalitet

Rosa Pedersen går til daglig på et M/K-turneringshold både for at holde sig i gang, men også for det sociale. Og så kan hun godt lide at konkurrere.

Det er da heller ikke en mentalitet, der er opstået ud af ingenting. Som nummer 11 i en søskendeflok på 12 har det fulgt hende, fra hun var barn, fortæller hun.

- Vi konkurrerede altid. Hvem kommer først, hvem tør mest. Sådan var det altid, griner Rosa Pedersen.

Da hun var i starten af teenageårene, startede hun til håndbold, og siden kom atletikken til. Nu træner hun et par gange om ugen. Og det har hun holdt fast i op til stævnet.

- 90 år er ret sjældent

Det er klogt at holde sig til sine normale træningsmønstre, så man undgår skader, mener Henrik Lund Jensen, der er medlem og træner i Odense Atletik. Han har ikke set mange i Rosa Pedersens alder, der har kastet sig ud i at slå verdensrekorder.

- 90 år er ret sjældent. Der er forbløffende mange, der dyrker masters (altetik for folk over 30 år, red.) op til de 70 år, og så begynder det at tynde lidt ud. Men der er nogle, der heldige og ikke har særlig mange gener, siger han.

Ifølge atletiktræneren kan det også være en svær sport at slå rekorder i, fordi den bliver dyrket i så mange lande. Men han har stor tiltro til 90-årige Rosa Pedersen.

- Hun er i supergod form, dygtig, og så handler det også lidt om held, siger Henrik Lund Jensen.

Flere guldmedaljer

Rosa Pedersen har da også flere gange før brillieret med sin fysiske form - og ikke kun i spring og hop. Hun har efterhånden ikke tal på sine medaljer, men der er over 150, lyder det.

I 2017 vendte hun hjem fra atletik-EM for Masters (EMACS) med guld i længdespring, kuglestød og spydkast.

Der er dog særligt én præstation, Rosa Pedersen husker: Da hun med et spring på 2,93 meter satte verdensrekorden i længdespring ved fra VM i Lyon i 2015.

- Jeg sprang over en meter længere end hende, der vandt sølv, siger den 90-årige.

Tror ikke på lykkeunderbukser

Når Rosa Pedersen tirsdag skal forsøge at slå endnu to verdensrekorder, er der ingen lykkeunderbukser eller mad, der skal indtages i en bestemt rækkefølge.

For den slags tror Rosa Pedersen ikke på. Hun tror i stedet på en aktiv livsstil og en god opvarmning.

Og nu ser hun bare frem til at komme i gang med stævnet. Men selvom hun efterhånden har et par stykker af dem i bagagen, kan hun stadig blive nervøs, afslører den garvede atlet.

- Nervøsitet er ikke så godt, så nu glæder jeg mig til at få det overstået. Jeg har gået og tænkt på det i så lang tid, siger hun.