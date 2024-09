91-årige Poul tvunget til at tørre vasketøj i stuen - så tog sagen en uventet drejning

Lægger sig fladt ned

Da TV 2 Fyn forholder Poul-Gerhardt Englunds situation hjemmeplejen i Odense Kommune, tager sagen en drejning.

Hvorfor vil I ikke bære Pouls vasketøj op fra kælderen?

- Han skal selvfølgelig have hjælp til at få hængt sit vasketøj op i kælderen, og han skal have hjælp til at få det taget ned igen og båret det op i lejligheden. Så det gør vi nu, siger forløbschef for fysisk funktionsnedsættelse hos Odense Kommune Margrethe Olsen til TV 2 Fyn.

Hvordan har I det med, at Poul har befundet sig i et rum, der kan gøre ham syg?

- Det er vigtigt for mig at få sagt, at det har vi det ikke godt med, men at vi altid laver en individuel vurdering i forhold til, hvordan hjemmene ser ud hos borgerne.