94-årige Rosa har seks verdensrekorder - nu vil hun bryde slem vane

I dag - snart et kvart århundrede senere - har hundredvis af børn i alderen to til seks år været med til atletikdagen.

Her står Rosa Pedersen og hendes to hjælpere fra klubben troligt klar til at instruere dem i at holde sig inden for stregerne, når de små ben sætter afsted i deres første 60-meter-løb.

Mange af børnehavebørnene har aldrig før været på et atletikstadion.

- De små fatter det ikke rigtigt. Men jeg må jo forklare dem det, inden de går hen til start, fortæller Rosa Pedersen, der dog understreger, at det vigtigste er, at børnene synes, det er sjovt at være med.