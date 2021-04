Åbne butikker gav lange køer i gågaden lørdag

Foran forretningerne i Odenses gågader var der lørdag et menneskemylder, der flere steder gav lange køer.

Blandt de mange, der brugte en solskinsdag i påskeferien på at shoppe, var veninderne Nikoline Wittenbjerg Petersen og Laura Emdal Nielsen, der begge går i 9. klasse på Ebberup Skole på Vestfyn.

- Vi var nogle piger, der godt kunne tænke os en lille shoppetur, inden påskeferien var ovre. Bare sådan en hyggedag, siger Nikoline Wittenbjerg Petersen.

Hun synes, at det er rart at komme uden for husets fire mure efter lang tid med nedlukning og hjemmeundervisning. Derfor var muligheden for at tage i butikker med en gruppe veninder en god mulighed for at komme ud.

Lidt tæt

Ensretning både indendørs og udendørs, håndsprit og et begrænset antal kunder i butikkerne skal være med til at forhindre coronasmitte i byerne. Men antalsbegrænsningen i butikkerne gjorde blandt andet, at mange i stedet måtte danne køer i gaderne.

Man kan godt nogle gange komme til at stå rigtig tæt, og så er man sådan lidt, om det er for tæt Laura Emdal Nielsen, 9. klasse Ebberup Skole

- Det kan godt være lidt forvirrende nogle gange, men jeg tænker, at det er fint nok, fordi selvfølgelig vil alle ud og i butikkerne, siger Laura Emdal Nielsen.

Selv kan hun godt blive i tvivl om, hvornår for mange står for tæt.

- Man kan godt nogle gange komme til at stå rigtig tæt, og så er man sådan lidt, om det er for tæt, siger hun.

Til gengæld er begge veninder glade for, at de lørdag kunne komme ud og lave noget sammen.

- Det er virkelig dejligt, siger Laura Emdal Nielsen.

