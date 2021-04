Åbne storcentre: Jørgen og Lone byttede uldne hjemmesko og bestilte tid til en kop kaffe

- Vi gik over til Espresso House som det første, fordi jeg vidste, vi skulle ose lidt. Så sagde jeg, at vi gerne ville bestille et bord, og så skrev hun ned, at vi kunne komme tilbage klokken 11.20, siger Lone Junker Nielsen.

For parret var det ikke noget problem, men Lone Junker Nielsen og Jørgen Juhl Nielsen ærgrer sig lidt på de erhvervsdrivendes vegne.

- Det er selvfølgelig lidt bøvlet for stakkels Espresso House, men sådan er det jo, siger Jørgen Juhl Nielsen.

En glædens dag

For Jørgen Juhl Nielsen og Lone Junker Niesen var gensynet med Rosengårdcentret i den grad glædeligt.

- Vi bliver godt modtaget, det er en fornøjelse, siger Jørgen Juhl Nielsen.