Aafarten og operaen byder op til fællessang

Det bliver en enestående oplevelse lover arrangørerne, når Den Fynske Opera og Odense Aafart i flere omgange i august lokker med fællessang.

Fællessangen vil i coronapandemiens navn foregå på utraditionel vis, hvor gæsterne opholder sig i åfartens både, mens de professionelle sangere vil være i en have på Langelinje.

- Nu hvor vi ikke må samles inde og synge sammen mange mennesker, hvorfor så ikke rykke ud i det fri? Endda helt ud på åen!, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Rutine og talent

På det professionelle hold vil der ikke kun være velkendte og erfarne sangere, men også lovende, nye sangere, der netop kommer frisk fra deres uddannelse på Syddansk Musikkonservatorium.

- Det er en helt ny måde at opleve åen på, og jeg tror, at gæsterne kommer til at knibe en tåre eller to, når de ombord på to turbåde og alle vores vandcykler i fællesskab skal synge sange som de kender, og som har en betydning for os alle, siger Eva Pasgaard, direktør for Odense Aafart.



Arrangørene lover, at der på programmet vil være alt fra Kim Larsen til gamle danske sange.

Fire tirsdage i august

Fællessangen foregår fire tirsdage i august, og arrangementet vil vare i to timer med fællessang i en time.

Begge aftner vil der være et hold på tre sangere og en pianist. Der er to forskellige hold:



Den 4. august og den 25. august er det sangerne John Wrensted Olsen, Emma Oemann og Katinka Fogh Vindelev.



Den 11. og 18. august består holdet af sangerne Mathias Hedegaard, Julie Meera Albertsen og Anna Caroline Olesen.



Alle fire aftner er det Anne Mette Stæhr, som sidder ved pianoet.

