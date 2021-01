Årets kammerat: En grinebider, der hjælper når man har hjemve

13-årige Victoria Tange spiller i Rugby Club Odense. Rugby er en rå kontaktsport, som kræver, at man ikke er pivet og bange for at slå sig. Selvom den spinkle teenager ikke ligefrem er et stort brød, så ligger den fysisk krævende sportform lige til højrebenet for hende.

- Jeg er meget buldrende, så når jeg har siddet stille i skolen, er det godt at komme til rugby og få brugt al min energi, siger Victoria Tange.

Men Victoria Tange er ikke kun en hårdfør rugbyspiller. Hun er også en god kammerat, for hvem det sociale har kæmpestor betydning. Det kommer blandt andet det til udtryk, når der er rugby-lejr, og en af kammeraterne har svært ved at sove.

- Så bliver hun oppe sammen med mig hele natten, så hun ikke får hjemve, siger Victoria Tange.

Indstillet til kammeratskabspris

Det betyder meget, at de synes, at jeg er sådan en god kammerat. Victoria Tange, Odense

På grund af sine helt særlige evner til at være en god kammerat har Victorias træner indstillet hende til Fynske Banks Kammeratskabspris. Træner Helene Konner mener nemlig, at Victoria Tange er en gave at have med på holdet.

- Hun er en grinebider og en fniserøv. Hun er altid i godt humør og tager ansvar i forhold til at være en del af et hold, siger Helene Konner.

Hun er altid i godt humør og tager ansvar i forhold til at være en del af et hold. Helene Konner, træner og ungdomsansvarlig i Odense Rugby Club

Årets kammerat

Nomineringen kom helt bag på Victoria Tange:

- Jeg var faktisk meget overrasket til at starte med. Det havde jeg ikke lige regnet med. Det betyder meget, at de synes, at jeg er sådan en god kammerat, siger den 13-årige rugby-spiller.

Men overraskelsen nåede til nye højder, da vinderen af Fynske Banks Kammeratskabspris blev kåret torsdag klokken 17. Victoria Tange var i sit klubhus med sin træner Helene Konner, da TV 2 Fyn rullede op foran klubhuset og fik den unge pige til at tabe både næse og mund. Det blev nemlig Victoria Tange, som blev kåret som Årets Kammerat og dermed fik overrakt checken på 25.000 kroner.

- De skal bruges til ting, som vi kan lave sammen i klubben, siger Victoria Tange.