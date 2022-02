Årets næste juleeventyr foregår på Fyn: - Det gør meget, at det ikke er i et studie

For den 14-årige hovedrolleindehaver og debutant Karla Larsen Moltsen er det en drøm at få lov til at tage del i optagelserne blandt de gamle bindingsværkshuse.

- Det er ret vildt at blive kastet ud i noget, man ikke rigtig har prøvet før, især en julekalender. Det virker som noget, alle synes er hyggeligt, siger Karla Larsen Moltsen og fortsætter:

- Det har været vildt at prøve at komme ind et sted, som det her, hvor man virkelig kan leve sig ind i rollen.

En tur i det fynske

Den Fynske Landsby i Odense er blot et af de steder på Fyn, hvor kalenderen udspiller sig. For stort set hele serien er optaget på øen.

Blandet andet Møntergården, Jernbanemuseet og Erholm Gods ved Assens har lagt hus til årets julekalender.

Ifølge den garvede skuespiller Mia Lyhne og instruktør Poul Berg, så har de fynske lokationer gjort det nemmere for produktionen at finde julemagien frem.