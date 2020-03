To-års fødselsdag og farvelfest: Mikkeller lukker ølbar i Odense

Lørdag den 21. marts inviterer Mikkeller Bar og Bottleshop Odense til afskedsøl og farvelfest. Efter knap to år i lokalerne på Store Gråbrødretorv lukker det populære specialbryggeri nemlig deres fynske ølbar.

- Det har været en utrolig rejse. Vi er blevet velsignet med fantastiske øl, masser af latter, gode tider og dejlige venskaber, skriver Mikkeller på deres lokale Facebookside.

Ifølge Jacob Gram Alsing, daglig leder hos Mikkeller, har den odenseanske afdeling kæmpet med lav omsætning de seneste to år. Og det er blandt årsagerne til barens lukning.

- Vi har valgt at lukke Mikkeller Odense, fordi baren desværre ikke har været en god forretning for os. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi synes, at Mikkeller har sin berettigelse i byen, skriver han i en mail til TV 2/Fyn.

Farvelfest: Gratis øl og gode tilbud

På Facebook opfordrer Mikkellers odenseanske medarbejdere alle fynboere, der har besøgt ølbaren de seneste to år, til at komme forbi baren og skåle en sidste gang med hinanden og holdet bag:

- Vi er klar til at fejre denne rejse med alle jer, som er grunden til, at dette sted har været så godt sted at arbejde og have det sjovt gennem de seneste to år, skriver de.

Samme lørdag løber Mikkellers løbeklub deres sidste tur i Odenses gader. Skal du nå med, begynder turen klokken 11 foran baren. Alle løbere får en gratis øl efter turen.

I ugen op til lukningen er der mulighed for at gøre et godt kup, når Mikkeller sælger ud af de mange flaskeøl, der har været til salg i den lille butik ved siden af baren. Ifølge Mikkeller selv disker de op med gode priser.

Mikkeller har over 40 ølbarer rundt omkring i verden blandt andet i København, Aarhus, Berlin og Tokyo. I 2019 åbnede Mikkeller syv nye restauranter og barer. Året før kom 14 til.