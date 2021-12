Årsagen til letbanekollision er fortsat ukendt

Omkring klokken 12.30 tirsdag kolliderede et letbanetog, som kørte testkørsel, med en bil i krydset ved Ørbækvej og Stærmosegårdsvej.



Hverken bilisten, passagererne i bilen eller letbaneføreren kom noget til ved uheldet, hvor der alene skete materiel skade.

Fyns Politi iværksatte efter uheldet en undersøgelse af årsagen til uheldet. Og ifølge vagtchef Milan Holck vil der tidligst kunne meldes noget ud torsdag.

Et par timer efter uheldet skrev Odense Letbane i en kommentar:

"Det vigtigste er, at der ikke er sket personskade. Nu er det op til politiet at undersøge hændelsesforløbet, og her er vi naturligvis til rådighed med relevante oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge, hvad der præcist er sket".