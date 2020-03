Årsfest på gymnasium aflyst: - Vi er grædefærdige

Flere end 1.000 inviterede gæster til årsfesten på Sct. Knuds Gymnasium må desværre lade dansesko og kulørte slips blive i skabet.

Årsfesten, der skulle afholdes fredag aften, er blevet aflyst på grund af sundhedsmyndighedernes opfordring til at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere.

Vi mener ikke, at vi kan gøre andet i lyset af den opfordring, der kom. Susan Mose, Rektor Sct. Knuds Gymnasium

Opfordringen kom fredag middag, da Statsministeriet afholdt pressemøde om coronavirussen. Opfordringen gælder som udgangspunkt til slutningen af marts og har til formål at mindske risikoen for at sprede smitten.

Årfesten er Sct. Knuds gallafest, hvor 2.g'erne skulle møde på gymnasiet med deres forældre til spisning og lanciers fredag aften. Herefter ville dørene til festen blive åbnet for både tidligere og andre nuværende elever.

Aflysningen ærgrer 2.g’eleverne.

- Det er megatræls. Det er noget, vi havde glædet os til i lang tid. Det er vores fest, fortæller Benyamin Polat fra 2.k.

- Vi kan ikke gøre andet

En anden, der er ærgerlig over fredagens aflysning, er gymnasiets rektor, Susan Mose.

- Jeg forstår, at de er skuffede, og vi er selv grædefærdige over, at denne helt særlige fest ikke kan afvikles, fortæller hun og tilføjer:

- Vi mener ikke, at vi kan gøre andet i lyset af den pressemeddelelse, der kom.

Ifølge rektoren skulle der komme næsten 1.600 mennesker til aftenens arrangement. Særlig var festen dog for 2.g’erne, hvis forældre også inviteret.

- Det er en fest, hvor vores forældre møder hinanden for første gang. Det har kæmpe betydning for vores klasse, så det er megaærgerligt, fortæller Nadja Cheblaoui fra 2.m.

- Det er en særlig fest, også for forældrene. Det er en enestående mulighed for at mærke atmosfæren på skolen. Vi er kede af, at 2.g årgangens forældre ikke kommer til at mærke skolen på den her måde, siger Susan Mose.

Ingen garanti for ny fest

Der er ingen garanti for, at festen kan rykkes. Det fortæller rektor.

- Vi kan ikke love dem, at den bliver erstattet, men vi har sagt, at vi arbejder på scenarier, hvor vi kan afvikle festen på et andet tidspunkt.

Men hvornår, det er ikke sikkert.

- Vi må tage bestik af, hvor længe opfordringen varer ved. Det kan være, at vi kommer for tæt på eksamenerne til, at det er realistisk i det her skoleår, tilføjer Susan Mose.

- Jeg håbet megameget, at den bliver rykket, men ikke hvis der stadig er stor risiko for at blive smittet, fortæller Benyamin Polat fra 2.k.

Udover at aflyse festen, tager gymnasiet også andre forholdsregler i kølvandet på myndighedernes opfordring.

-Vi har ikke direkte sagt, at man ikke må røre hinanden, men det er en af de udmeldinger, der er kommet ud til eleverne. De skal være opmærksomme på det her med håndhygiejne og i det hele taget være opmærksomme på, at vi skal forebygge smitten, fortæller rektor Susan Mose.

