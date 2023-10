Aarsleff bygger videre på Lynetteholm

Det fynske firma Per Aarsleff A/S er blevet tildelt kontrakt med By & Havn A/S på at anlægge fase to af Lynetteholm, som er Københavns nye halvø og stormflodssikring.



Fase to af er inddelt i tre entrepriser, og Aarsleff er blevet tildelt alle tre entrepriser. Den består i hovedtræk af udførelse af Lynetteholms østlige, vestlige og nordlige perimeter, der tilsammen udgør den sidste fase af Lynetteholms samlede omkreds.

”Lynetteholm-projektet er på alle måder både spændende og udfordrende. Særligt By & Havns ambitiøse tilgang til ønsket om at reducere CO2-udledningen i byggeprocessen inspirerer til flere og nye mere bæredygtige løsninger i bygge- og anlægsbranchen.” siger Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff.

I foråret færdiggjorde Aarsleff første del af Lynetteholms perimeter i projektets fase et, og anlægsarbejderne i fase to begynder til oktober og skal være afsluttet i marts 2026.