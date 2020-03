Årsopgørelse: Telefonerne hos Skat er på overarbejde

Hvorfor skal jeg betale penge tilbage?

Telefonerne ringer, og spørgsmålene tikker ind på chatten på skat.dk. Fra i dag sidder godt hundrede medarbejdere hos Skattestyrelsens Kundecenter i Odense klar til at svare på spørgsmål om årsopgørelsen. Og det er især de røde tal, som får danskerne til at gribe fat i telefonen.

- Langt de fleste spørger, hvorfor de har fået restskat, fortæller Allan Vestergaard Hansen, Kontorchef i Skattestyrelsens Kundecenter.

Ud fra tidligere erfaringer er det cirka en fjerdedel af danskerne, som skal betale restskat. Men mange af dem ved ikke hvorfor.

- Vi hjælper med at besvare for eventuelle fradrag, som man har glemt. Men jeg vil opfordre til, at man går ind på skat.dk og kigger i sine skatteoplysninger og prøver at sammenligne årsopgørelsen 2019 med forskudsopgørelsen fra 2019. På den måde får man tit svar på, hvorfor man har fået restskat, siger Allan Vestergaard Hansen.

Derfor opfordrer Allan Vestergaard Hansen til, at man går ind på skat.dk og tager fradragstesten.

- Inde på fradragstesten kan man se de forskellige fradrag, der er mulighed for at få. Så kan man teste, om man er berettiget til at få nogle af fradragene. De typiske fradrag kan være befordringsfradraget, det er det, vi har flest henvendelser om. Men det kan også være håndværkerfradraget, fortæller Allan Vestergaard Hansen.

Nyt layout

Når danskerne i år logger ind på Skats hjemmeside for at se og rette i årsopgørelsen, er ikke alt, som det plejer. Selvangivelsen i årsopgørelsen har fået nyt layout, og det har også fået telefonlinjerne til at gløde rødt.

- Det er blevet meget mere overskueligt inde på årsopgørelsen. Vi viser nu kun de felter, hvor vi har oplysninger til og forventer, at der er oplysninger ved den enkelte borger. Så det kan typisk være, hvis der mangler et felt. Så skal man henvende sig til kundecenteret, og så hjælper vi med at vejlede og eventuelt åbne for feltet, siger Allan Vestergaard Hansen.

Testet i weekenden

Officielt er årsopgørelsen 2019 klar i dag mandag den 9. marts, men mange danskere kunne allerede fredag tjekke ind på skat.dk og se årsopgørelsen.

I weekenden var mere end 2,6 millioner danskere inde at kigge på årsopgørelsen, og Allan Vestergaard Hansen kalder weekendens test forrygende.

- I kundecenteret har vi været klar på chat og 'SoMe', og vi har besvaret over 10.000 henvendelser her i weekenden, siger han.

I de kommende to uger er mere end 450 medarbejdere klar i Skattestyrelsens Kundecenter. Og hundrede af dem sidder klar i Odense.

- Medarbejderne er på overarbejde her de første to uger. Så vi har vikarer inde, og vi har også samlet vores elever, så vi er klar til at svare, siger Allan Vestergaard.

Skattestyrelsens Kundecenter har mandag åbnet op for alle kanaler, og de forventer allerede på førstedagen at besvare cirka 15.000 henvendelser og inden 1. maj at besvare 425.000 henvendelser. Derfor håber Allan Vestergaard, at alle har tålmodighed.

- Så skal man nok komme igennem og få svar, siger han.