Abdallah er mangedobbelt boksemester – og medierne har ingen interesse

- Jeg har været i Vollsmose Avisen et par gange, men sådan face-to-face, hvor du kommer og snakker med mig som nu, så er der ingen medieomtale, siger Abdallah Abou Arab til TV 2 Fyns reporter, der besøger mandagens træning i Vollsmose.

Han fortæller, at det påvirker ham som atlet, at hans indsats ikke for alvor bliver anerkendt.

- At der ikke er nogen, der vil fortælle, at jeg har opnået noget som andengenerationsindvandrer fra Vollsmose. Der er nogle minoriteter, som ikke bliver anerkendt, siger Vollsmose-bokseren.

Undersøgelse: Færre minoriteter får taletid

Abdallah Abou Arabs fortælling om manglende interesse fra medierne flugter snorlige med en helt ny undersøgelse, der fortæller, at stadig færre etniske minoriteter kommer til orde i de danske nyhedsmedier. Og når de så får taletid, sker det typisk i historier, der omhandler integrationsproblemer, indvandring og kriminalitet.

Det er hovedbudskabet i den nye undersøgelse ”Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier”, som Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet har foretaget for foreningen Ansvarlig Presse.

- Det er stærkt bekymrende, at stadig færre minoritetsborgere kommer til orde. Det er en gruppe, der tales meget om, men som sjældent selv inddrages i den offentlige samtale. Og når det sker, handler det typisk om, at gruppen problematiseres, siger Norma J. Martinez, der er journalist og medstifter af foreningen Ansvarlig Presse, som står bag rapporten.

Undersøgelsen viser, at i 2021 er 14 procent af Danmarks befolkning ifølge Danmarks Statistik enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Samtidig udgør gruppen kun 3,5 procent af de kilder, som nyhedsmedierne har benyttet.