Abdi var træner i FIUK: - Klubben er med til at løfte Vollsmose

Lang karantæne til spiller

Episoden, som Abdi Raqiib refererer til, fandt sted under en byfest i Skt. Klemens, hvor FIUK var på besøg. Kampen blev afbrudt før tid, men hvad der præcist skete står ikke helt klart.

FIUK har ikke ønsket at udtale sig, og er heller ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns seneste henvendelse. Derimod har formanden for Skt. Klemens Lasse Olsen tidligere berettet om skub og trusler mod dommeren fra FIUK.

Sikkert er det dog, at DBU langede to karantæner til FIUK ud, hvoraf den ene gælder for resten af sæsonen. En afgørelse, som Skt. Klemens siden hen har anket, da de ikke mener, straffen er hård nok.

Forstår ikke borgmester

Det har efterfølgende ført til en heftig debat, og i løbet af september har op mod 10 klubber trukket sig fra et opgør mod FIUK.

Abdi Raqiib mener, at folk glemmer, hvad det er for en opgave, som FIUK løfter i Vollsmose. At klubben påtager sig opgaven med at tage unge ind, som andre "måske ikke gider have". Og ved at gøre det, holder dem fra “at lave alt muligt andet lort”.

Af samme årsag håber han ikke, at klubben får frataget retten til foreningstilskud, som Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel i et facebook-opslag torsdag lagde op til, da han stemplede ind i debatten.

- Jeg forstår ikke borgmesteren. Lad os nu sige, vi får lukket denne her klub, hvad er konsekvensen så? Hvad skal de her unge så lave? Så kan man om et par år tale om, at det var et problem, at man lukkede klubben, siger Abdi Raqiib.

Giv FIUK flere penge

Han har i stedet en helt anden løsning til, hvordan Odense Kommune burde håndtere den konkrete sag, om end han anerkender, at det vil være kontroversielt.

- Jeg synes, egentlig man burde øge støtten, når man kigger på den opgave, som FIUK løfter i det her område. Her er der en forening, der har taget byrden for at løfte området og integrere beboerne i samfundet.

Hvordan sikrer man sig, at det her ikke sker igen?



- Jeg er ikke sikker på, om episoden kunne være undgået. Jeg ved dog, at man har stort fokus på at implementere en klar politik mod vold og uacceptabel adfærd. Alle spillere og trænere bliver grundigt informeret om denne politik, og klubben sørger for, at den bliver fulgt, siger Abdi Raqiib og slår fast:

- Derudover er der klare konsekvenser for voldelig opførsel. Dette inkluderer alt fra karantæne til direkte eksklusion fra klubben, afhængigt af overtrædelsens alvor. Dette system sikrer, at der tages hånd om voldelige episoder med det samme og på en retfærdig måde.