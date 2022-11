Abdinurs drabsmand er fortsat ukendt: Frifindelse ankes ikke

Sagen mod fire mænd, der tidligere på måneden blev frifundet for drab på 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, bliver ikke anket af Statsadvokaten i Viborg.



Det skriver Statsadvokaten i Viborg i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Abdinur Mohamed Ismail blev dræbt i Egeparken i Vollsmose kort før midnat 24. juni 2020. Han var et helt tilfældigt offer, der blev ramt, da medlemmer af en bande skød mod to medlemmer af en anden bande.

Men byretten fandt det umuligt at fastslå, hvem der var med i den gruppe, hvor det dræbende skud kom fra, fortæller Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg i pressemeddelelsen.

Ligesom retten ikke fandt det bevist, at en fjerde mand medvirkede til drab eller drabsforsøg ved at råbe "skyd" til gruppen.

- Vores vurdering er, at der heller ikke er en overvejende grad af sandsynlighed for, at landsretten vil komme frem til et andet resultat og dermed dømme de tiltalte for drab og drabsforsøg.

- Derfor anker vi ikke afgørelsen, siger han.

Stor lettelse for tiltalte

De fire mænd er lettede over, at sagen mod dem nu ser ud til at være nået sin afslutning. Det fortæller forsvarer Mette Grith Stage, der tidligere på morgenen bekræftede, at sagen ikke bliver anket.

- Sagen er ikke blevet anket. Jeg mener, den er klokkeklar. Det var et enigt nævningeting, som frifandt dem.

- Det er en stor lettelse for de tiltalte, at der nu kan sættes et endeligt punktum i sagen, siger hun.

Retten i Odense udmålte straffe mellem fængsel i syv år og to år og tre måneder for blandt andet handel med kokain. Men altså ikke for drabet på den 31-årige.

De dømte er i alderen fra 20 til 27 år.

Fyns Politi efterforskede sagen massivt, og tilbage i september 2020 havde efterforskerne stykket det hændelsesforløb sammen, som de mener, det er foregået.