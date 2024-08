En mand i midten af 30'erne havde sig en overordentlig skidt dag på kontoret mandag eftermiddag.

Han insisterede nemlig så hårdnakket på at afspille høj musik i Føtex på Vesterbro i Odense, at personalet måtte bede ham om at slukke.

Det nægtede manden, og det udviklede sig til lidt af en scene, forklarer Fyns Politi.

- Jamen han råber og skriger af butikspersonalet, siger vagtchef hos Fyns Politi Johni Müller til TV 2 Fyn og tilføjer, at anmeldelsen kom klokken 14.56, og at Fyns Politi var på stedet kort tid efter. En butiksansat indgav anmeldelsen.

Det vides ikke, hvad manden brugte til at spille musik fra, eller hvad han konkret råbte mod personalet.

- Han er meget fuld og vil bestemt ikke med på stationen, siger vagtchefen i beskrivelsen af anholdelsen.

Det lykkes dog Fyns Politi at få anholdt manden, der får lov til at sove branderten ud i detentionen.

Manden, der er af østeuropæisk oprindelse, er kendt af politiet i forvejen. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og kan nu se frem mod en bøde.

Ingen kom til skade i forbindelse med optrinnet.