Adskillige lovovertrædelser: Påkørte flere politibiler under langvarig biljagt

Politiet fik hurtigt kontakt med bilisten på Stenløsevej i det sydlige Odense, men i stedet for at standse, vendte han om og stak af mod syd. I rundkørslen ved motorvejen kørte han flere gange rundt, inden han påkørte flere af de politibiler, som forsøgte at standse ham.

- Heldigvis skete det ved relativt lav hastighed, så ingen kom til skade, siger vagtchefen.

En af de påkørte politibiler blev dog så skadet, at den efterfølgende måtte transporteres tilbage til politigården.

Flere lovovertrædelser

Først efter 30 minutters biljagt på Midtfyn fik politiet standset bilen i en rundkørsel ved Hillerslev, og betjentene kunne anholde den 51-årige mand fra Jylland. Den anholdte sidder tirsdag kort før middag fortsat på politigården, hvor han venter på at blive afhørt.

- Der er en hel del overtrædelser af færdselsloven. Han kørte blandt andet over flere spærrelinjer, kørte i den forkerte siden af vejen, kørte på et tidspunkt på cykelstien og fortovet, ligesom han påkører patruljerne. Han har dog ikke kørt voldsomt stærkt undervejs, siger Hans Jørgen Larsen, som også fortæller, at politiet mistænker manden for at være påvirket af enten narkotika eller alkohol.

- Så vi har også taget en blodprøve, og det er han også sigtet for, tilføjer vagtchefen.