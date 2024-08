Advarer mod akutskoler - kan sende børn ud i kriminalitet

Forældre råbte op, og siden er politikere i Odense og undervisningsministeren gået i dialog om at lave en akutskole i Odense, hvor man midlertidigt kan parkere voldelige elever.

Men det er en enormt dårlig idé, lyder det fra Louise Klinge, der børne- og skoleforsker og medlem af Børnerådet i et interview med mediet Videnskab.dk.

Blandt andet viser kriminologisk forskning, at kriminel adfærd ofte starter ved eksklusion i folkeskolen, "og vi ønsker jo ikke et samfund, hvor en kriminel løbebane starter i skolen," siger hun.

Louise Klinge mener derimod, at man skal støtte de børn som er udadreagerende, da deres adfærd er et udtryk for et behov, som ikke er opfyldt. Pædagoger og lærere skal ifølge forskeren have mere positivt samvær med eleverne, hvis man skal komme problemet til livs, fortæller hun til Videnskab.dk.