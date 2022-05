Advokater kendte til trusler fra omdiskuteret forening, men undlod at fortælle om det

Der var intet at komme efter.

Sådan lød konklusionen for tre uger siden i en advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod vold og kontrol, der har til formål at bekæmpe negativ social kontrol i Odense.

Radio4 og TV 2 Fyn kunne dog efterfølgende fortælle, at mindst to kilder - heriblandt islamforsker Jesper Petersen - havde oplyst til advokatundersøgelsen, at han var blevet truet af Kefa Abu Ras, der er talskvinde i foreningen.

Det undrer byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K), der sår tvivl om rapportens kvalitet, og derfor holdt Økonomiudvalget i Odense Kommune torsdag et møde med advokatfirmaet Horten, der står bag rapporten.

Horten ønsker ikke at kommentere kritikken af rapporten, men på dagens møde med Økonomiudvalget blev det bekræftet, at advokaterne bag rapporten har talt med Jesper Petersen.

- Vi har fået at vide, at Horten-advokater kan bekræfte udtalelserne fra Jesper Petersen, siger Tommy Hummelmose, der er medlem af Økonomiudvalget.

- Der kan ikke længere herske tvivl om, at Jesper Petersen har modtaget trusler om udskamning på sociale medier. Det bekræfter Horten-advokaterne, fortæller han.

Derfor er truslerne udeladt

Truslerne er dog udeladt fra rapporten af juridiske årsager.

- De siger, at de bevidst har udeladt det af rapporten til Økonomiudvalget og byrådet, da de ikke mente, at truslerne juridisk havde nogen konsekvens, siger Tommy Hummelmose.

Derfor tvivler det konservative byrådsmedlem på kvaliteten af rapporten, for den skulle også have klarlagt, hvilke metoder foreningen bruger.

- Jeg kan som politiker ikke stå inde for, at en forening, der modtager 8,5 millioner kroner i offentlige tilskud, benytter afpresning og trusler som et redskab i sin foreningsdrift, siger Tommy Hummelmose.

Hvad er rapporten værd?

- Rapporten fortæller ganske præcist, om der er noget ulovligt - om nogen kan komme i fængsel, betale bøder eller betale nogle penge tilbage, de allerede har fået, og det er der ikke et juridisk lovgrundlag for, men det, den ikke afdækker, er de metoder, som foreningen benytter sig af, siger Tommy Hummelmose.

Beskyldninger var ikke strafbare

Rapporten er bestilt af Odense Kommune for at afdække, om der var hold i en række beskyldninger mod Søstre mod vold og kontrol. Da den kom i april, konkluderede den, at beskyldningerne om pres og udelukkelse ikke var lovstridige.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) udtalte i sidste uge, at han havde fuld tillid til Hortens arbejde. Foreningens talskvinde har tidligere udtalt, at Søstre mod vold og kontrol intet har at skjule.

Konservative vil nu arbejde for, at foreningen får frataget sin økonomiske støtte fra Odense Kommune på 500.000 kroner om året. Ifølge Tommy Hummelmose vil hans parti ikke være med til, at en forening, der benytter "bølle-metoder" modtager støtte fra kommunen.

Advokatfirmaet Horten er ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser.