Ældrerådmand opfordrer familie til at klage efter Kurts død på plejehjem

Ekspert: Familien har grund til at klage

Familien er ikke i tvivl om, at Kurt Hedelunds sidste tid på et plejehjem i Odense var fyldt med omsorgssvigt og mistrivsel, og håbet er, at kommunen og plejehjemmet erkender, at der er sket et svigt.

Samtidig har en ekspert på området, professor Lars Bjerrum fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, påpeget, at familien har grund til at være skeptiske over den behandling, Kurt Hedelund fik i sin sidste tid på plejehjemmet.

Lars Bjerrum mener ligeledes, at der for de pårørende er grund til at klage.

I har fået endnu en klage fra Kurt Hedelunds familie efter de har fået aktindsigt. Mener I stadig ikke, at der er et generelt omsorgsproblem?

- Først og fremmest er jeg rigtig ked af den oplevelse, familien har haft. Det er klart, at der er nogle ting i forløbet, som kunne have været klaret bedre og hurtigere. Det har forvaltningen erkendt, men den mener ikke, at der er noget generelt omsorgsproblem på Ærtebjerghaven, siger Brian Dybro til TV 2 Fyn.

Forvaltningen er tryg

Han forklarer, at Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget to tilsyn på Plejehjemmet Ærtebjerghaven.

- Og selvom der ikke er kommet et endeligt svar endnu, er forvaltningen tryg ved, at der ikke er noget konkret problem på plejehjemmet.

- Men det er klart, at ekspertens (Lars Bjerrum, red.) udtalelser gør indtryk. Det understreger da behovet for at få et eksternt, uvildigt blik til at undersøge sagen, tilføjer rådmanden med henvisning til, at han opfordrer Kurt Hedelunds familie til at klage til Styrelsen for Patientklager.

Hvad har du, at sige til de familier, der frygter for deres nære på de odenseanske plejehjem?



- Jeg kan godt forstå, hvis man er nervøs for sine kære på plejehjemmene. Generelt gælder det for Odense, at vi har mange ledere og medarbejdere, som er dedikeret til at gøre deres bedste under de vilkår, de har.

Har de medarbejdere og ledere så de rette vilkår?

- Forvaltningen erkender, at noget i sagen her kunne gøres bedre, men der er efter vores bedste overbevisning ikke et generelt omsorgssvigt på de odenseanske plejehjem, siger Brian Dybro og tilføjer:

- Man kan altid gøre tingene bedre – det kan vi også fra politisk side. Vi har for eksempel sat 93 millioner kroner af til ældreplejen for at kunne ansætte flere medarbejdere. Det er afgørende vigtigt. Vi har sindssygt mange medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for de ældre, de skal hjælpe.

Hvad er din appel så til dem, der har været berørte af omsorgssvigt?

- Jeg håber, at familien vil tage imod vores tilbud om at mødes og tage hånd om sagen.

- Forvaltningen vil gerne drøfte deres kritikpunkter og plejehjemmets håndtering af sagen. Det er godt for alle at sidde omkring et bord og snakke sagen igennem. Man skal ikke nødvendigvis alle blive enige, men det er godt at få snakket kritikken igennem, siger Brian Dybro.

Kurt Hedelund døde efter længere tids sygdomforløb. Et forløb, som har rystet de efterladte, og som de mener har været fyldt med omsorgssvigt og mistrivsel.

Værst af alt havde Kurt Hedelund haft en brækket hofte og et brud på en skulder i to døgn, uden at personalet opdagede det.

Desuden opdagede familien, at Kurt Hedelund havde koldbrand i en finger.

Påbud på plejehjem i Middelfart

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 14. oktober Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart et påbud.

Styrelsen havde konstateret, at der var kritiske problemer med personalets kundskaber i forhold til demente beboere, mangelfuld pleje, fejlagtig medicinhåndtering og rod i journalerne.

Påbudet kom efter pårørende i begyndelsen af august havde sendt en såkaldt bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.