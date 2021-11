Ærgerlig spidskandidat får ikke invitationer til debatter: - I værste fald bliver vi ikke valgt ind

Jacob Holm, der er spidskandidat for Alternativet i Odense, oplever også, at Alternativet ikke bliver inviteret til debatter, men han kan godt forstå, hvorfor arrangørerne prioriterer, hvilke kandidater der skal med.

- Jeg forstår godt, at man ikke kan have 17 kandidater til en debat, fordi så kommer man ikke i dybden med noget. Men jeg synes, det er ærgerligt, at det er de samme partier, der bliver valgt fra.

Ekspert: Det er et velkendt problem

Problematikken gør sig ikke kun gældende i Odense - det er et velkendt problem i hele landet.



Det siger Ulrik Kjær, der er professor ved Syddansk Universitet.

- Der er to hensyn ved det her. Det ene hensyn er til partierne og listerne. Man vil gerne have, at de alle skal kunne komme til orde, fordi det er godt for den demokratiske proces. Samtidig er der et praktisk hensyn, fordi det er nærmest umuligt at føre en debat, hvor der er 17 kandidater.