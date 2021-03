Ærgrelse efter ny letbaneforsinkelse: - Fuld tillid til letbanens ledelse

Letbanen har fået fejet benene lidt væk af corona Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

Med tirsdagens melding om den anden store forsinkelse på letbanen i Odense er projektet nu et år efter den oprindelige plan.

Denne gang er det i høj grad coronapandemien, der har stukket en kæp i hjulet med en forsinkelse på fire måneder, så en åbning først vil ske "omkring årsskiftet", oplyser administrerende direktør for Odense Letbane Mogens Hagelskær.

Ifølge Odense Letbane er forklaringen, at den spanske leverandør af blandt andet skinner, stationer, kørestrøm og letbanens store kontrolcenter, Comsa, ikke har kunnet tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft, fordi den arbejdskraft primært er portugisisk og spansk. Og man har heller ikke har kunnet tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret dansk arbejdskraft.

- På den måde er det jo brandærgerligt, at corona slår ind på et tidspunkt i letbanebyggeriet, hvor letbanen er afhængig af udenlandske specialister, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Det gør det jo heller ikke nødvendigvis nemmere at få skabt fremdrift. Men det er jo det, der er årsagen til forsinkelsen. Men letbanen har fået fejet benene lidt væk af corona, og det er det, vi får en reaktion på her.

Således er borgmesteren tilfreds med Odense Letbanes udførsel af opgaven. Den tilfredshed finder man også hos rådmand Søren Windell (K).

- Jeg har fuld tillid til letbanens ledelse og bestyrelse. I den tid, jeg har siddet med i økonomiudvalget og fulgt deres orienteringer, har jeg været fuldt betrygget hver gang. Der sker ting og sager, som ikke er forventet, og der gør de det bedste, for at det giver så lidt gener i vores by som muligt og letbanen bliver klar til at køre så hurtigt som overhovedet muligt, siger Søren Windell.

3,6 mia. inkl. reserver Comsa skal betale dagbøder for manglende overholdelse af milepæle og aftalte afleveringer. Det er ikke oplyst, hvor meget det drejer sig om.

Administrerende direktør for Odense Letbane Mogens Hagelskær oplyser, at alt i alt vil man kunne holde sig indenfor budgettet inklusiv den afsatte reservepulje.

Det vil sige, at Odense Letbane fortsat vil koste 3,6 milliarder kroner.

Trods den nye forsinkelse kan Odense Letbane holde anlægsprojektet inden for de givne økonomiske rammer. Det vil sige det, som der er budgetteret plus en reservepulje.

Når der forhåbentlig omkring årsskiftet kan klippes snore og køres jomfrutur, vil letbanen have kostet på den anden side af 3,7 milliarder kroner.

- Der er stadigvæk nogle usikkerheder, så det er for tidligt at sige et klart beløb. Men vi har deres ord for, at de kan holde det inden for den samlede økonomi, der er afsat til letbanen - og det er jo inklusiv reserver, siger Peter Rahbæk Juel.

Ro på med etape 2

Peter Rahbæk Juel vil ikke blande letbaneprojektet og en etape 2 til Vollsmose ind i efterårets kommunalvalg, men håber bare, at man er klar til årsskiftet.

Til gengæld fastholder både De Konservative og Venstre deres modstand mod etape 2.

- Vi mener, at nu skal vi have nogle erfaringer med etape 1, inden vi kigger på en etape 2. Vi bygger først huset, og så kan vi bygge til, hvis det bliver nødvendigt. Lad os nu lige få den op at køre, og lad os se, hvordan det bliver, siger Søren Windell og understreger, at De Konservative ikke er klar til etape 2:

- Vi skal have nogle erfaringer og finde ud af, hvad er økonomien i det, inden vi gør mere.

Etape 2: Nej tak

Venstre-rådmanden Christoffer Lilleholt er inde på noget af det samme og siger, at den nye forsinkelse giver anledning til at overveje etape 2.

- Man må regne med, at en forsinkelse gør, at det bliver endnu dyrere, og derfor må vi også regne med, at en etape 2 vil blive dyrere, hvis man når ind i så mange forsinkelser, siger han.

Han peger på letbanen i Aarhus og andre store anlægsprojekter.

- Letbaner har det åbenbart med at blive forsinket, og dermed også blive dyrere. Og derfor frygter jeg virkelig for skatteborgernes penge, siger han og tilføjer, at han hellere vil bruge penge på folkeskoler, daginstitutioner og plejehjem.

- Vi skal bruge penge på vores velfærd i det hele taget, i stedet for at bruge penge på nogle skinner. Og derfor mener vi, at vi skal stoppe letbanens etape 2 hurtigst muligt, siger Christoffer Lilleholt.

Christoffer Lilleholt bekræfter således TV 2 Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro, når han i en analyse af dagens forsinkelse mener, at forsinkelsen er vand på Venstres mølle i forhold til at kæmpe mod mere letbanebyggeri i Odense.

Christoffer Lilleholt har, siden han i 2019 blev valgt som borgmesterkandidat for Venstre, nemlig tordnet mod letbanens etape 2, skriver Jakob Risbro og tilføjer, at Christoffer Lilleholt "ikke vil være sen til at bruge forsinkelsen af letbanen i valgkampen til at fortsætte kampen mod en udvidelse af letbanen".

