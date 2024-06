Afgået HCA-formand gjorde TV 2's muldvarp og datter til direktører uden at fortælle dem det

Men i klagen og det offentlige opslag på Facebook nægter Jan Moosmand altså, at han har drevet et advokatfirma sammen med Amira Smajic – eller nogen som helst andre.

- Jeg har aldrig drevet advokatfirmaet sammen med andre, hvilket også kan ses på cvr-registret, skriver Jan Moosmand i opslaget på Facebook.

Ansat som direktører i hemmelighed

Jan Moosmand anerkender i opslaget, at advokatfirmaet bar Amira Smajic’ efternavn. Han anerkender også, at både Julie Moosmand og Amira Smajic har været registreret som direktører for firmaet.

Men ifølge Jan Moosmand blev de begge indsat som direktører, uden at de selv vidste det.

- Det er rigtigt, at jeg lod mit advokatfirma i København bære hendes navn for at tiltrække de mange klienter, hun satte mig i udsigt i straffesagsafdelingen, og jeg udnævnte hende til direktør sammen med min datter uden deres vidende, skriver Jan Moosmand, der videre skriver, at Amira Smajic aldrig har været ansat eller modtaget løn.

Store menneskelige konsekvenser

I opslaget på Facebook giver Jan Moosmand udtryk for, at han føler sig udsat for en hetz.

- I selve artiklen kædes både min datter og jeg sammen med ”Den sorte svane”, hvilket savner historisk belæg. Ingen af os har på noget som helst tidspunkt haft kendskab til hendes svindel. Vi har kendt en ung kvinde ved navn Amira, der drev sit eget firma. Artiklen er gennemsyret af mistænkeliggørelse fra ende til anden, og mine formandsposter og andre tillidshverv inddrages, uden at det har nogen som helst tilknytning til mit advokatfirma. Alene med det sigte at ødelægge mest muligt.

- Avisens fejlagtige henvisning til, at jeg har drevet firmaet sammen med hende, medens hun tilsyneladende svindlede, og sammenkædningen med dokumentaren ”Den sorte svane”, har allerede haft store menneskelige konsekvenser for os. Hvorfor hetzen fortsætter mod min datter, er uforståeligt, da hun i alle årene har været ansat under mig, skriver Jan Moosmand.