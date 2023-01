Afgørelse nærmer sig: Fodboldstjerner støtter Nordens kamp for EM til Odense

Når kvindernes EM 2025 bliver sparket i gang, kan det blive til en rød-hvid folkefest på Fyn igen, hvis Norden vinder værtsskabet for fodboldslutrunden.

Nu viser flere af de største fodboldspillere i Norden også deres støtte til EM-buddet.

Et EM-bud der vil betyde, at tre kampe skal spilles på Odense Stadion - og formentlig én af dem med Danmark som hjemmebanehold.



- En slutrunde i Norden vil være en fodboldfest, hvor vi kan inspirere endnu flere piger til at spille fodbold og tage kvindefodbolden til det næste niveau. Det vil være kæmpestort at spille EM på hjemmebane, siger Pernille Harder i en pressemeddelelse, anfører for Danmarks kvindelandshold, og fortsætter:



- Jeg tror på, at de nordiske lande som værter kan skabe det hidtil bedste EM, hvor alle er velkomne.

Schmeichel bakker op

Pernille Harder bakkes op af stjerner som Kasper Schmeichel, Magdalena Eriksson, Victor Lindelöf, Ingrid Engen og flere andre nordiske fodboldprofiler.

- EM 2025 i Norden vil blive en turnering fyldt med glæde og begejstring, hvor alle er velkomne til at fejre fodboldens fællesskab, siger Kasper Schmeichel fra Danmarks herrelandshold.

Det er Danmark, Finland, Norge og Sverige, der har lavet et samlet bud på værtsskabet for slutrunden. Det nordiske værtsskab vil blive det største UEFA Women’s EURO i turneringens historie med over 800.000 billetter til salg i hele Norden.

De fire hovedstæder København, Stockholm, Oslo og Helsingør udgør sammen med Odense, Göteborg, Trondheim og Tampere værtsbyerne.



Frankrig, Polen og Schweiz har også budt på EM 2025. UEFA ExCo beslutter den 4. april 2023, hvem der løber med værtsskabet for EM 2025.

Mens du venter på den endelig afgørelse, kan du overveje at tage i Munke Mose i Odense. Det er nemlig lige nu muligt at se et mærkværdigt syn i mosen.