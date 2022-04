Afgørelsens time: Unikt boligområdes skæbne vedtaget

I efteråret gjorde beboerne endnu en gang opmærksom på deres utilfredshed over for politikerne ved at sætte en 750 kilo tung H. C. Andersen-statue op, der kigger ud over grunden. Forinden havde flere foreninger foreslået at anlægge en klimahave på grunden, i stedet for de planlagte etagebyggerier.

Først venter en høring

Onsdag stemte By- og Kulturudvalget så for at vedtage den nye lokalplanen for Falen 20.

- Det er en sag, der har kørt længe, og nu har vi brug for, at der kommer en afgørelse. Det er ikke nødvendigvis en populær beslutning, men i Venstre mener vi, at det er den rigtige beslutning, siger Araz Kahn (V), der er medlem af byrådet og By- og Kulturudvalget.

Han fortæller, at det var et næsten enstemmigt udvalg, der stemte for vedtagelsen af lokalplanen. Både beboerforeningen for Gerthasminde og ejeren af Falen 20, har onsdag haft foretræde for udvalget inden beslutningen blev taget.