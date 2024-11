Aflevering af lejebil eskalerede - 31-årig gik amok i butik

Man skal passe på de ting, man låner af andre. Det måtte en 31-årig mand fra Faaborg-Midtfyn Kommune sande, da han skulle aflevere en bil hos Sixt Biludlejning.

For udlejningsselskabet så sig nødsaget til at opkræve manden et ekstragebyr, for bilen var afleveret for sent, den var misligholdt, og så havde den kørt flere kilometer, end der var betalt for.

Det fik lejeren af bilen til at tage en retur til butikken, hvor han ifølge politiets døgnrapport truede personalet. Manden forlod butikken igen, men kunne ikke dy sig for at ringe personalet op. Her blev der igen fremsat trusler, fremgår det af døgnrapporten.

Herefter blev politiet tilkaldt, og da de kom frem til butikken, var den 31-årige mand endnu engang vendt retur til butikken, hvor han blev taget på fersk gerning i gang med at fremføre trusler.

Patruljen vurderede, at mandens opførsel var "uanstændig, voldelig og aggressiv, hvorfor han blev sigtet for at forstyrre den offentlig orden og efterfølgende bortvist fra butikken.