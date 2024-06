Afsløring: Her er den hjemsendte medarbejder med tråde til TV 2's muldvarp

"Et medie har sat hovedpersonen i dokumentarserien ”Den sorte svane” i forbindelse med en person, der er ansat i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen tager hele sagen i forbindelse med ”Den sorte svane” meget alvorligt og har på den baggrund valgt at iværksætte en undersøgelse. Medarbejderen er midlertidigt tjenestefritaget", skriver Miljøstyrelsen, der ikke har yderligere kommentarer.

Miljøstyrelsen skriver ikke, hvilken medarbejder der er tale om, men ifølge Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyns oplysninger er der altså tale om Julie Moosmand.

Afviste forbindelse

Hjemsendelsen af Julie Moosmand sker i forlængelse af, at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne afdække, hvordan hun og hendes far, Jan Moosmand, igennem en periode på omkring tre år var tilknyttet samme firma som Amira Smajic i en periode, hvor hun i dokumentaren har erkendt, at hun var medvirkende til massiv økonomisk kriminalitet.

Forbindelsen fremgik både af oplysninger fra Erhvervsstyrelsens cvr-register, af arkiverede oplysninger om to i dag nedlagte hjemmeside og af Amira Smajic' egen forklaring i retten.

Alligevel insisterede Julie Moosmand på, at hun på intet tidspunkt havde arbejdet sammen med Amira Smajic.