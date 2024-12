Afsløring: Odense Kommune legede headhunter for Novo Nordisk

Novo Nordisk har for alvor slået rødder i Odense - og fået god hjælp til det.

Mandag aften kan DR afsløre, at en medarbejder i borgmesterforvaltningen har ageret headhunter for virksomhedens nye filial på Fyn.

En mail, som DR har aktindsigt i, viser, at medarbejderen bød sig til som en person, der kunne hjælpe Novo Nordisk med at rekruttere til den nye fabriks topposter.

Og det blev der takket ja til.

Oplysningen er angiveligt ny for borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som lægger sig fladt ned i et interview med DR og siger, at man "er gået et skridt for langt", og at lignende ikke vil gentage sig.

- Det er et enkeltstående tilfælde og ikke et udtryk for nogen praksis, siger han til mediet.