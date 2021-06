Aftale ophævet: OB-anfører skifter til jysk klub

Det oplyser begge klubber på deres hjemmeside fredag eftermiddag.

- Det er fantastisk, at vi får Janus tilbage til AC Horsens, hvor han fik sit gennembrud i Superligaen.

- Han har taget den lange, hårde vej til succes, og han har utvivlsomt haft et stort talent, men han har i den grad også haft en vanvittig vilje og indstilling, og det har smittet af på hans omgivelser, siger Horsens-træner Jens Berthel Askou til AC Horsens' hjemmeside.

Spillede 79 kampe for OB

Drachmann nåede 79 kampe i OB, hvor han tilmed var anfører i det meste af perioden.

Han sluttede dog af med en sæson, hvor han grundet skader og konkurrence på holdet kun spillede 18 kampe for førsteholdet.

- Vi har været rigtig glade for at have Janus i klubben, og vi sætter stor pris på hans tid i Odense, hvor han blandt andet var anfører, da vi i 2019 kvalificerede os til mesterskabsspillet og endte sæsonen på en femteplads, siger sportschefen i OB, Michael Hemmingsen, til ob.dk.

Drachmann har lavet en treårig aftale med AC Horsens, som han fra 2006 til 2015 spillede 190 kampe for.