Aftale på plads i Odense: Den er endt med status quo - næsten

Lidt nyt er der sket. Enhedslisten, der søndag valgte at springe fra den aftale, de ellers havde indgået på valgnatten med alle partierne i det nye byråd - pånær Venstre - står uden for.

Det samme gør Venstre fortsat. For Enhedslisten er det endt med en plads i Økonomiudvalget. Partiet havde før posten som 1. viceborgmester, men den ligger nu hos Nye Borgerlige.

Har været alle scenarier igennem

Ifølge partierne har det været nogle meget specielle døgn, der har ført dem hele vejen rundt i manegen.

Men også Nye Borgerliges Andreas Møller er trods besværet kommet ud på den anden side med en god mavefornemmelse.

- Jeg er både glad of stolt. Hvis vi havde set det på Netflix, havde vi tænkt, at det var alt for urealistisk. Men vi har fået et tæt og tillidsfuldt samarbejde efter forhandlingerne, og det tegner godt for den retning, vi i fælleskab vil hen mod, siger han.

- Alle scenarier har været i spil de seneste tre døgn. Jeg er glad for, at vi er landet der, hvor vi er.