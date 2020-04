Aftale på plads: Posten skal arrangere Torsdagskoncerterne

Sidste år besluttede Odense Kommune, at Torsdagskoncerterne i Kongens Have og Sankthans på Engen skulle drives eksternt.

Fredag faldt en aftale på plads om, at Odense Live Fonden fremover skal arrangere Torsdagskoncerterne. Sankthans på Engen overtages af NL Pro Event. Begge er lokale aktører.

Odense Live Fonden driver de to regionale spillesteder Posten og Dexter, og de er dermed genboer til Kongens Have. Spillestedsleder på Posten Morten Østlund glæder sig til at stå i spidsen for Torsdagskoncerterne, der har eksisteret i 30 år.

- Vi har altid synes godt om Torsdagskoncerterne, og synes det er en vigtig del af kulturlivet i Odense, siger han til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Derfor mente vi i form af vores naboskab og opgave som regionalt spillested, at det ville være en god idé for os at overtage.

Samme koncept

Torsdagskoncerterne i Kongens Have har over 20.000 årlige gæster fra Fyn og resten af Danmark. Postens spillestedsleder fortæller, at de vil holde fast i det populære koncept.

- Vi har ikke de store planer om at vende det hele på hovedet, fordi det fungerer rigtig fint, som det er, siger Morten Østlund.

Men Posten kommer alligevel til at sætte deres aftryk på arrangementet, oplyser spillestedslederen.

- Det er oplagt, at vi går ind og trykker lidt på nogle små ting, hvor vi kan sætte vores aftryk, fortæller han og fortsætter.

- Vi har jo et rigtig stort netværk indenfor artister, agenter og bookere i hele verden. Det kunne være vi kunne lokke nye artister til, der stadig har folkeligt islæt, sådan så det er noget, der passer ind.

Fynboerne må vente til næste år med at opleve Posten som Torsdagskoncert-arrangør på grund af corona-situationen.

Sankthans derhjemme

Sankthans på Engen bliver heller ikke afholdt som sædvanligt. Den nye arrangør NL Pro Event fortæller i en pressemeddelelse, at de er ærgerlige over situationen.

- Vi arbejder på en stor - måske Danmarks største - Sankthansfest hjemme i stuerne med bål, taler, musik og underholdning. Desuden kigger vi på lækre og festlige take away-pakker i samarbejde med lokale virksomheder, skriver Nadine Alvarez fra NL Pro Event.

De er glade for at overtage den faste Odense-tradition fra 1950'erne.

- Vi går ydmygt til opgaven, for der er store forventninger til Sankthans, men vi vil selvfølgelig også gerne sætte vores eget præg på begivenheden, siger Nadine Alvarez.

Betydningsfulde arrangementer

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) er glad for, at Sankthans på Engen og Torsdagskoncerterne lever videre.

- Det er arrangementer, som betyder meget for rigtig mange odenseanere og fynboer. I den helt særlige situation vi står i med coronakrisen, hvor vi kun kan være sammen hver for sig, er det tydeligt, hvor vigtige de samlende fællesskaber som koncerter og kultur er for os, skriver borgmester Peter Rahbæk Juel i en pressemeddelelse.

Odense Live Fonden og NL Pro Event skal drive de to populære arrangementer i perioden 2020-2022. De modtager henholdsvis 1,35 millioner kroner og 550.000 kroner i støtte.

Desuden mangler Odense Kommune afklaring om H.C. Andersen Julemarkedet. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og derfor vil den nye aktør først blive offentliggjort på et senere tidspunkt.