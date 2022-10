Aftensmad uden strøm: Spis østers og spar penge

Selvom østers kan sænke energiregningen, så er der nok mange, der ikke forbinder muslingen med noget, der ligefrem er billigt.

Sådan behøver det dog ikke at være. Med et par gode gummistøvler kan man nemlig selv gå på østersjagt i havet, og så kan aftensmaden ende med at blive gratis.

- Hvis du selv går ud og sanker dine østers, så har du måske til, at du kan skrue lidt ekstra op for varmen, fordi du har gratis mad. Så kan du omdanne en tur i gummistøvlerne til varme hjemme i huset, siger Povl Lønberg,

Gode råd til at tilberede østers

Udover at være god for pengepungen, så er østersen også både bæredygtig og klimavenlig.

Derfor kunne lørdagens gæster til østersarrangementet udover at smage på forskellige østers også tale med kokke, og få tips og tricks til, hvordan man selv kan lave aftensmad med østers.

Og hvis man er helt ny i østersverdenen, så har Povl Lønberg også et godt råd.

- Hvis du skal i gang, så skal du tilberede den, for det kan være lidt for hurtigt at begynde med den rå østers, siger han

Det kan blandt andet foregå på en grill eller over bål. Man kan også skære den i små stykker, så den ikke er så voldsom at få i munden.

Hvis du alligevel gerne vil tænde for komfuret, så kan du se her, hvornår strømmen er billigst.