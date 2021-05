Afviser at rejse tilsynssag efter borgmester blandede sig i annonce

Årsagen til, at der ikke bliver en sag ud af det, er Odense Kommunes egen vurdering og opfattelse af sagen og de fejl, der er blevet begået.

Af afgørelsen fremgår det, at Odense Kommune selv har vurderet, at rammerne for hvordan den kommunale forvaltning kan kommunikere er overskredet i annoncen, da ”... det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgår, at det er byrådets ambitioner, der kommunikeres om og ikke borgmesterens.”

Ankestyrelsen godkender altså ikke som sådan annoncen, men afviser at rejse en sag, fordi forvaltningen allerede har erkendt, at der blev begået en fejl.

Klage fra V og K

Annoncen, som egentlig skulle slå et slag for et grønnere Odense, blev af både Venstre og Konservative læst som valgmateriale for kommunens nuværende borgmester.

Både Venstres Claus Houden og De Konservatives Søren Windell mente, at annoncen fremstod som skattebetalt promovering af Peter Rahbæk Juel (S).

Den kritik fik efterfølgende stadsdirektør Stefan Birkebjerg til at undskylde.

- Det var den kommunale forvaltnings idé og anbefaling at indrykke annoncen, og borgmesteren har alene været forelagt tekst, men ikke annoncen i sin helhed med billeder, sagde stadsdirektøren i april til TV 2 Fyn.