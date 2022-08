Afviser rekruttering i moskeerne: - Den arme sjæl har brug for indsigt i, hvordan samfundet fungerer

Der er ingen relationer mellem bandekriminalitet og de danske moskéer. I hvert fald ikke hvis man spørger Amir Hussain, der er generalsekretær i moskéen Minhaj-ul-Quran i Odense.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan kæde de to størrelser sammen.

- Der kan være sociale problemer i forskellige miljøer, men moskéen er absolut det sidste sted, man kunne forbinde til noget banderelateret, siger han.



Hans reaktion kommer på baggrund af, at Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen har meldt ud, at han vil masseovervåge moskéerne i Danmark.

- Vi ved ikke, hvad der foregår i moskéerne. Men vi ved, at der bliver udklækket terrorister. Vi ved, at der har været samarbejde mellem bandemedlemmer og terrorister. Og vi ved, at nogle af bandemedlemmerne er endt i Mellemøsten som terrorister, siger han.

Alex Ahrendtsen siger, at han har sin viden om rekrutteringen til bander og terrorbevægelser gennem moskéerne fra kontakter og artikler de sidste 10-15 år. Konkret henviser han til sagen om imam Abu Hassan fra Odense, der for 15 år siden tog fire terrortiltalte fra Vollsmose i forsvar.

Ingen sammenhæng siger forsker

Påstanden fra det fynskvalgte folketingsmedlem bliver dog modsagt af en forsker inden for forebyggelse af bandekriminalitet og radikalisering.

- Jeg kender ikke til noget forskning, der peger på, at rekrutteringen sker i moskéerne. For mig at se er det at være en god muslim en modsætning til at være et kriminelt bandemedlem, siger Line Lerche Mørck, professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering ved Aarhus Universitet



Generalsekretæren fra Minhaj-ul-Quran opfordrer Alex Ahrendtsen til at gå videre til myndighederne, hvis han sidder inde med viden om et tæt samarbejde mellem moskéer og kriminelle.

Valgflæsk

Amir Hussain mener, at der ligger andre motiver bag Alex Ahrendtsens forslag

- Det er valgflæsk og jeg tænker, at den arme sjæl har brug for lidt mere indsigt i, hvordan samfundet fungerer, siger han.

Generalsekretæren i moskéen mener tværtimod at det ville være glædeligt, hvis nogle af bandemedlemmerne begyndte at komme i moskéerne. Her vil det være lettere at prædike moral og etik overfor dem, som er på kant med loven.

- Så kan de forstå, at man skal indgå som medborger og være med til at bidrage til samfundet.