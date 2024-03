Agedrup ikke alene: Hver anden skoleleder oplever flere grænseoverskridende elever

Er Agedrup Skole en enlig svale eller er der et generelt problem med grænseoverskridende adfærd blandt eleverne på Odenses skoler?

Det var spørgsmålet, da politikerne i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune på baggrund af sagen fra Agedrup i februar satte en spørgeskemaundersøgelse blandt Odenses 32 skoleledere i værk. Derudover svarede også ungdomsskolens 10. klasses-tilbud.

Og det korte svar er ja.



Flere af Odenses skoler er plaget af, at flere elever udviser grænseoverskridende adfærd. På én skole i Odense udviser hele 86 elever grænseoverskridende adfærd.

- Selv om vi alle får et indtryk af usædvanligt voldsomme ting på enkelte skoler, er billedet genkendeligt på mange skoler. Børn- og Ungeforvaltningen har et blik på tendenserne i skolerne og på børn- og ungeområdet generelt, udtaler børn- og ungedirektør Hanne Dollerup om undersøgelsen.

45 procent af skolelederne oplever generelt en stigning i antallet af overskridelser af ordensreglementet.

"Ja, der er flere børn, som har dårlig trivsel end tidligere, og det er ofte dem, der overskrider ordensreglerne,” skriver en skoleleder i undersøgelsen.

En anden skoleleder skriver:

”I løbet af de seneste tre år oplever vi, at flere elever er blevet mere egenrådige. De udviser i ringere grad respekt for de voksne og for tingene på skolen.”



Spørgeskemaundersøgelsen er gjort anonym.

Overtrædelser på en voldsommere måde

"Vi oplever flere elever, der har svært ved at være i den ramme, der er givet. Det ser vi på alle klassetrin," skriver en skoleleder i undersøgelsen.



Billedet er dog mere nuanceret end det.



For mens én skole kan berette om hele 86 elever med grænseoverskridende adfærd, har andre skoler ifølge undersøgelsen slet ingen elever i den kategori.

I gennemsnit har hver folkeskole i Odense 22,2 elever, der udviser grænseoverskridende adfærd.

"Udviklingen bevæger sig op og ned. Det afhænger meget af den aktuelle elevsammensætning og af de støttemuligheder, der er omkring skole og familie,” skriver en skoleleder i undersøgelsen.



52 procent af skolelederne angiver desuden, at der er sket en udvikling i karakteren af overtrædelser.

"Samtidig sker elevers overtrædelser på en voldsommere måde blandt andet gennem verbalt udtryk eller fysisk grænseoverskridende adfærd rettet mod kammerater," skriver en skoleleder.

Samtlige skoler savner ressourcer

Selvom det kun er knap halvdelen af skolelederne, der oplever flere overskridelser af ordensreglementet, er det samtlige skoleledere, der mener, de har behov for flere ressourcer.

"100 procent af skolelederne oplever på forskellig vis, at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer og kompetencer til stede på skolerne - skolelederne angiver for eksempel i spørgeskemaundersøgelsen, at de, bredt set, oplever behov for ressourcer til det forebyggende arbejde på skolerne," står der i undersøgelsen.

Samtidig er behovet for særlige indsatser stigende. Det svarer 91 procent af skolelederne.

"Skolelederne angiver for eksempel i spørgeskemaundersøgelsen, at de oplever et øget behov for tværfaglig understøttelse og tilstedeværelse af for eksempel SSP, Børn- og Familierådgivningen og PPR," konkluderer undersøgelsen.