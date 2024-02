Agedrup Skole fik bekymringsbrev fra forældre sidste år

Mandag kunne TV 2 Fyn fortælle, at 113 forældre til børn på Agedrup Skole i Odense, har sendt et bekymringsbrev til skoleledelsen og embedsværket.

Men det viser sig, at en række forældre på en af de ældre årgange på skolen, allerede havde sendt et bekymringsbrev i juni 2023 til ledende personer i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, herunder Susanne Crawley Larsen (B), der er rådmand- og formand for Børn- og Ungeforvaltningen.

Forældre har krævet handling længe

TV 2 Fyn har modtaget brevet, hvor forældrene udtrykker stor bekymring om en pågældende elev på deres børns årgang.

"En elev, som forældrerådet på årgangen har haft en lang dialog med skoleledelsen omkring (dokumentation kan fremsendes), på baggrund af vold, trusler, tyveri og mobning på Agedrup skole, i en sådan grad at flere elever har været sygemeldt og mistrives i skolen pga. utryghed og et læringsmiljø, som hverken er værdigt overfor lærer eller elever. I nogle tilfælde har dette resulteret i skolevægring".



Dertil kritiserer forældregruppen manglende kommunikation fra skoleledelsen.

"Der mangler helt grundlæggende inddragelse og information fra skolen og i forældregruppen."



En kommunikation, som forældrene ad flere omgange har efterspurgt.

"Vi vil meget gerne indgå i en dialog. Vi har gentagende gange rakt ud til skoleledelsen og forespurgt mere samarbejde. Men det er tæt på umuligt, når kommunikationen fra skoleledelse alene er reaktiv efter vores henvendelser og aldrig proaktiv i forhold til, at samarbejde med forældregruppen på årgangen. Denne gang er det dog langt over grænsen for hvad vi kan og vil acceptere".

En far til en søn på en anden årgang på Agedrup Skole, har også kunne fortælle at hans søn har oplevet trusler på skolen og dermed følt sig utryg. Det samme føler andre elever på skolen.

"Vi taler om en hel årgang af elever som er utrygge ved, at skulle tilbage i skole efter sommerferien".

En utryghed, der munder ud i et opråb:

"Vores børn har brug for tryghed. Det handler ikke bare om en slåskamp eller to i skolegården. Det handler om vold, trusler, tyveri, banderelationer og billeder på Snapchat med pistoler. Det vil vi ikke acceptere. Hvor er ledelsen og lærergruppen henne i alt dette?"

I brevet gør forældrene det klart, at der er brug for handling.

"Vi har brug for, at Odense Kommune træder ind i denne sag nu, for at sikrer samarbejde og tryghed".