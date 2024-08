Agent modsiger OB-direktør i spillet om Slotsager – åbner dør på klem for forlængelse

Denne udlægning er Tobias Slotsagers agent og rådgiver Magnus Agner Magnusson imidlertid uenig i. TV 2 Fyn har været i dialog med agenten, der har fremsendt et skriftligt svar om situationen.

- Jeg kan klart afvise, at Tobias Slotsager ikke har ønsket en dialog om kontraktforlængelse, og at Troels Bech derved ikke har fået lov til at komme med et kontrakttilbud. Vores dør har hele tiden været åben, og jeg er derfor uforstående overfor Troels Bechs udtalelser og behov for at udstille Tobias Slotsager som usamarbejdsvillig, lyder det fra Magnus Agner Magnusson til TV 2 Fyn.

Agenten bekræfter, at parterne ikke har forhandlet siden Troels Bechs ankomst som sportsdirektør. Ifølge agenten skyldes det imidlertid, at OB ikke er kommet med et udspil.

- Troels Bech undlader at nævne den lille detalje, at han kort efter tiltrædelsen i OB valgte at tilbagetrække det kontraktudspil, som i forvejen var givet af klubben uden at erstatte det med et nyt, hvorfor det er korrekt, at der ikke sidenhen har været forhandlinger mellem Tobias Slotsager og OB, skriver Magnus Agner Magnusson.

- Slotsager vil give alt for OB

Med få dage tilbage af det danske og internationale transfervindue, er situationen langt fra optimal for både spiller og klub. Tobias Slotsager sidder lige nu på bænken i OB, og hvis han skal sælges til en anden klub, er der kun få dage tilbage at lande en aftale i. Hos Slotsager-lejren ærgrer man sig over situationen.

- OB har haft rigelig af muligheder og tid til at lukke en kontraktforlængelse med Tobias Slotsager både lang tid før og under nedrykningsspillet – og nu står vi her i sidste time, hvor man prøver at lægge al ansvaret over på Tobias. Det er ufint og klæder ikke en klub som OB, lyder det fra Magnus Agner Magnusson.

Han mener, at OB gennem interviews har sat Tobias Slotsager i et dårligt lys.

- Jeg synes det er utrolig ærgerligt for OB og Tobias Slotsager, at vi er kommet hertil – Tobias Slotsager er stadig en ung spiller, der i en tidlig alder har været med til at tage et stort ansvar i en svær sidste sæson, og det gør derfor ekstra ondt, at han nu skal udstilles som usamarbejdsvillig og for at sætte sig selv over klubben, skriver agenten.

- Tobias Slotsager har foreløbig kontrakt med OB indtil 30. juni 2025, og dem der kender Tobias ved heldigvis, at han vil bidrage og give alt for OB, fansene og holdkammeraterne, så længe han er i klubben, og uanset om det hedder 1. division eller Superliga, tilføjer han.

OB ønsker ny dialog om forlængelse

TV 2 Fyn har efterfølgende talt med OB’s sportsdirektør Troels Bech, der i lighed med agenten er ærgerlig over, at situationen omkring Tobias Slotsager har udviklet sig i denne retning..

- Det her er jo rettelig en interessant sag for alle. Vi og alle andre synes, at Tobias er en spændende og interessant spiller, og det er jo også blevet en sag, hvor der hurtigt er kommet forvanskninger og forviklinger omkring det hele. Derfor tænker jeg, at det allerbedste, der kan ske, er at jeg kan snakke med Tobias og hans agent om det. Vi har en fælles interesse i, at han under ingen omstændigheder skal udstilles som noget som helst. Det er der hverken brug for eller grund til, siger Troels Bech til TV 2 Fyn.

Han glæder sig imidlertid over, at agenten nu åbner for en dialog om en mulig kontraktforlængelse.

- Da jeg snakkede med TV 2 Fyn senest, var det mit ærinde, at Tobias ikke skulle fremstilles som en spiller, der går op i økonomi. For det er ikke den oplevelse, jeg har. Til gengæld glæder vi os meget over den åbning, som jeg hører i agentens udsagn om, at vi til enhver tid kan komme med et tilbud om forlængelse. Det har vi savnet, så det gør vi.

Ifølge spillerens agent har du tidligere på sommeren trukket et kontrakttilbud tilbage uden at komme med et nyt. Har du nogle kommentarer til det?

- For det første tror jeg, at det er bedre, at jeg snakker direkte med agenten om det, for det ser ud til, at hver gang, det er blevet fremlagt et andet sted, så er der et eller andet filter oppe, hvor man bliver bekymret og nemt bliver beklikket. Det er jeg ikke interesseret i. Men jeg har simpelthen ikke mulighed for at genkende, hvad der bliver sagt. Derfor snakker jeg nok hellere med agenten og Tobias.

- Vi vil gøre os ekstraordinært umage

Med få dage tilbage af transfervinduet går spillet om Tobias Slotsagers fremtid nu ind i en afgørende fase, og selvom parterne lige nu synes langt fra hinanden, har Troels Bech og OB ikke opgivet håbet om at forlænge aftalen med Tobias Slotsager.

- Som beskrevet mange gange, så ville jeg ønske, at vi ikke var så sent ude. Jeg har ikke noget at indvende på Tobias. Og det er bedst at fokusere på i stedet for alle de forskelle, der kan være. Det er min tilgang. Vi vil meget, meget gerne forlænge med Tobias. Og det er ikke kun ud fra en forretningsmæssig overvejelse. Det er simpelthen, fordi vi synes, at han er en pragtfuld fyr og en god spiller. Vi ser ham gerne være i OB længe.



Han har siddet mest på bænken her i sæsonåbningen. Hvorfor vil I ikke bare sælge en spiller, der alligevel ikke er i startopstillingen?

- Nu går vi ind i nogle lidt for specifikke detaljer til, at vi kan tage det op i pressen. Men jeg snakker med agenten om de muligheder, der måtte vise sig. Og indtil der viser sig nogen, har vi den situation, som vi har.

Er I parate til at lade kontrakten løbe ud?

- Jeg vil virkelig gerne værne om den mulighed for, at vi kan finde fælles fodslag. Det lyder til, at vi alle sammen er interesseret i det. Jeg har ikke lyst til, at der skal være flere forviklinger og misforståelser i noget som helst. Det er en klokkeklar sag: Det er en spiller, som vi prioriterer og gerne vil have i klubben – og gerne længe. Hvis vi får en mulighed for det, så vil vi gøre os ekstraordinært umage for det.

Hvordan ser du mulighederne for et salg inden transferdeadline på mandag?

- I første omgang vil vi meget hellere have, at han spiller hos os i lang tid. Derefter kender du svaret: Det er en firepartsforhandling. Der har vi kun den ene stemme. Alle kan sige nej, og det kan vi også.

Hvad siger du til, at agentens udsagn om, at OB forsøger at lægge ansvaret over på Tobias og udstille ham som en spiller, der ikke vil samarbejde?

- Det er slet ikke den historie, som jeg kender. Hverken i samtalen med Tobias eller det, vi forsøger at bidrage med (i pressen, red.). Men når det virkelig bliver udkommet af den måde, vi har kommunikeret med Tobias og om Tobias, så er der ikke yderligere grund til at blive ved med at snakke om det. Lad os hellere få gjort noget.