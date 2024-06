Akademiet i OB sætter opsigtvækkende rekord

Selvom det ikke just går over stok og sten for førsteholdet i Ådalen, er det en helt anden sag, når snakken falder på ungdomsholdene.

Akademiet har nemlig formået at præstere de bedste resultater til dato, hvilket selvsagt vækker begejstring hos akademichef Tonny Hermansen:

- Gennem de seneste mange år har vi formået at leve op til vores målsætning om at være konkurrencedygtig med de bedste i Skandinavien, siger han til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- I år blev vi nummer et i U17-Ligaen, nummer to i U15-Ligaen og nummer fem i U19-Ligaen, så rent placeringsmæssigt er det det bedste samlede resultat, vi har haft på Akademiet. Og hvis vi lægger antallet af point sammen for de enkelte hold, så har vi faktisk fået allerflest point af alle ligaholdene i Danmark.



Tonny Hermansen understreger, at det vigtigste - de flotte resultater til trods - er "at få uddannet nogle fodboldspillere, som kan være konkurrencedygtige på førsteholdet eller blive solgt til udlandet".

Præstationerne har blandt andet kastet fire udtalelser fra Akademiet og op på førsteholdet af sig.